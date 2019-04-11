Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог

Политолог Фуад Ахундов призывает премьер-министра Армении Никола Пашиняна предпринять действенные шаги к привлечению экс-президента Армении Сержа Саргсяна к уголовной ответственности за совершение Ходжалинского геноцида.

Ф.Ахундов отметил, что молдавский телеканал ТВЦ 21 показал документальный очерк «Ходжалы Post Scriptum» (https://www.youtube.com/watch?v=gKojvv6BmYY&feature=share&fbclid=IwAR052C2g50taSw0tACJAL5icAlfds

ShYnYVu0mTzO-zSmWVSm8bKQGsAQpo).

«В фильме выражается поддержка российским депутатам, принявшим участие в траурной церемонии памяти жертв Ходжалы в Баку, а также критикуется позиция Армении как нацистского государства», - заявил Ф.Ахундов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в фильме приводятся высказывания будущего третьего президента Армении Сержа Саргсяна, который в 1997 году фактически признался в совершении данного преступления: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот (стереотип). Вот что произошло».

Кроме этого, приводятся высказывания второго президента Армении Роберта Кочаряна, который в 2003 году в ПАСЕ заявил «об этнической несовместимости азербайджанцев и армян», а его супруга призвала сделать так, чтобы в «банке крови» хранилась кровь исключительно лиц армянской национальности.

«Эти и другие факты, приведенные в фильме, четко показывают нацистскую идеологию бывших армянских руководителей», - отметил Ф.Ахундов.

Политолог подчеркнул, что в фильме имеют место еще несколько интересных моментов. Например, Н.Пашинян в рамках визита в ФРГ заявил, что Армения сегодня находится в состоянии, в котором Германия находилась в 1946 году. «Пашинян говорил о процессах, которые проходят в Армении и сопоставимых с процессами в послевоенной Германии. Но тогда в послевоенный период Германия боролась с проявлениями нацизма, которая имела корни во всех сферах политической, экономической и судебной жизни страны. В случае с гитлеровской Германией, человечеству удалось победить нацизм, а в Армении наоборот - нацизм победил человечество, и прежним армянским властям удалось сделать то, чего не удалось даже Гитлеру: создать моноэтническое государство, уничтожить историческую архитектуру, переименовать топонимы», - сказал Ф.Ахундов.

По его мнению, учитывая высказывания, сделанные в ФРГ, Пашиняну надо наказывать и нацистских последователей, которые есть в сегодняшней Армении. «Новый премьер инициировал уголовное дело против бывших руководителей Армении за события 1 марта 2008 года в Ереване, когда погибли 10 человек и сейчас всеми силами старается доказать виновность Саргсяна в этом преступлении и посадить его в СИЗО рядом с Р.Кочаряном. Если Пашинян такой идейный борец за справедливость, то пусть посадит Сержа Саргсяна в СИЗО за события 26 февраля 1992 года в Ходжалы, когда погибли 613 человек. Тем более не нужно тратить время и искать юридические основания для этого, так как Саргсян сам признался в совершении этого преступления», - сказал Ф.Ахундов.

Он отметил, что властям Азербайджана в свое время хватило политической воли, чтобы арестовать и предать суду всех виновных за беспорядки в Сумгайыте в 1988 году.

«Преступники не имеют национальности. Если Пашинян на деле хочет доказать свою приверженность демократическим принципам, принципам справедливости, чести, то пусть привлечет к ответственности виновных в Ходжалинском геноциде. Если же он этого не сделает, то получается, что Пашинян ничем не отличается от прежних армянских руководителей и поддерживает идеи нацизма, согласно которой за убийство 10 армян наказывать надо, а за убийство 613 азербайджанцев - нет», - заявил политолог.

А.Азизов