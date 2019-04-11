На "Балетный Оскар", приз "Бенуа де ла Данс", в этом сезоне претендуют театры и артисты из России, США, Франции, Австрии и других стран, сообщили журналистам в четверг организаторы премии.
"Следует отметить высокий уровень доверия между всеми странами, континентами, представленными на конкурсе. Фестиваль делает то, что не удаётся сделать политикам, деловой сфере, - выстраивает своеобразные связующие мосты. Потепление на нашей планете должно происходить, именно благодаря таким культурным инициативам", - отметили они.
За звание лучшей танцовщицы в этом сезоне будут бороться Амандин Альбиссон (за партию в постановке "Дама с камелиями", Балет Парижской оперы), Эшли Баудер ("Коппелия", Нью-Йорк Сити балет), Анастасия Сташкевич ("Анна Каренина", Большой театр) и другие.
Лучшим танцовщиком может стать Вячеслав Лопатин, ("Фавн", Большой театр), Одрик Безар ("Дама с камелиями", Балет Парижской оперы), Андиле Ндлову ("Ромео и Джульетта", Вашингтонский балет), Даниил Симкин ("Арлекинада", Американский театр балета) и другие.
В категории "Композиторы" значатся Мэттью Пирс ("Волшебник из страны Оз", Балет Канзас-сити), Кэйт Уитли ("Пламя", Бирмингемский Королевский балет).
В номинации "Хореографы" представлены Манюэль Лёгри (Венский государственный балет), Фредерик Бенке Ридман (Стокгольмский государственный театр) и другие.
За мастерство художников номинациями отмечены Жером Каплан ("Баядерка", Берлинский государственный балет), Джон Макферлейн ("Лебединое озеро", Королевский балет Великобритании) и другие.
21 мая пройдет благотворительный гала-концерт номинантов и награждение победителей, а 22 мая - гала-концерт звезд балета-лауреатов Приза разных лет под названием "Бенуа де ла Данс - Году Театра".
В качестве бессменного председателя жюри Приза Бенуа выступает Юрий Григорович. В составе жюри этого года - прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, директор Национального балета Нидерландов Тед Бран, президент и генеральный директор Музыкального центра в Лос-Анжелесе Рэйчел Мур и другие.
Международный балетный приз "Бенуа де ла Данс" (Benois de la Dansе) известен в мире как "Балетный Оскар" и присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.
Приз учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии (нынешний Международный Союз деятелей хореографии). В 1992 году ЮНЕСКО приняло премию под свой патронаж, а в 1996 году приз был включен в программу ЮНЕСКО "Всемирное десятилетие культуры".
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