Brent подорожала до $71,56 за баррель, WTI завершает ростом шестую неделю подряд

Цены на нефть растут в пятницу вслед за подъемом фондовых индексов, поддержавших аппетит к риску на сырьевых рынках.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 в пятницу составила $71,56 за баррель, что на $0,73 (1,03%) выше уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,7 (1,1%) - до $64,28 за баррель.
WTI завершает ростом шестую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с 2016 года. С начала недели WTI подорожала на 2,2%, Brent - на 1,8%.
Американский рынок акций растет в пятницу на сильных квартальных отчетах крупнейших банков страны, а также позитивных статданных из Китая.
"Уверенный подъем фондового рынка, сопровождающийся ослаблением доллара США, поддержал рост цен на нефть в пятницу", - говорится в обзоре Ritterbusch & Associates.
В то же время фундамент для подъема нефтяного рынка создают сокращение добычи странами ОПЕК, а также растущие геополитические риски, отмечают аналитики RBC Capital Markets.
Согласно ежемесячному отчету Международного энергетического агентства (МЭА), государства ОПЕК в марте выполнили обязательства по соглашению о сокращении добычи на 153%, уменьшив производство нефти в общей сложности (с учетом не участвующих в сделке Ирана, Ливии и Венесуэлы) на 550 тыс. б/с - до 30,1 млн б/с.
Саудовская Аравия сократила добычу до 9,82 млн б/с, до минимального уровня за два года. Венесуэла в марте уменьшила производство нефти по сравнению с февралем на 0,27 млн б/с, Ливия - на 0,2 млн б/с. Добыча нефти в Иране в прошлом месяце осталась примерно на уровне февраля.
"Повышательный тренд, сформировавшийся на нефтяном рынке в конце прошлого года, сохраняется", - говорит аналитик DTN Доминик Чиричелла.
"Между настоящим временем и июньским заседанием ОПЕК, цены на нефть продолжат расти при отсутствии негативных экономических сюрпризов", - цитирует эксперта Dow Jones.
Аналитики RBC Capital Markets прогнозируют среднюю стоимость Brent в этом году на уровне $75 за баррель, WTI - $67 за баррель.
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