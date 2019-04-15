Вопрос о кадровых изменениях в правительстве Грузии еще не обсуждался на заседании политсовета правящей партии "Грузинская мечта", заявил в понедельник журналистам председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

"Как председатель парламента и исполнительный секретарь партии подтверждаю, что пока каких-либо активных консультаций в руководстве "Грузинской мечты" не было. Решение об изменениях в правительстве принимает премьер-министр, но данный вопрос рассматривается и в формате политсовета партии", - заявил И.Кобахидзе.

На минувшей неделе председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил журналистам, что он позитивно оценивает работу премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе, однако "есть вопросы к некоторым министрам, в их числе и министру женщине".

В марте министр юстиции Тея Цулукиани заявила журналистам, что уйдет с поста, если не будет согласован с премьер-министром некий вопрос, говорить о котором она не пожелала. Через несколько дней после этого заявления премьер-министр М.Бахтадзе заявил, что данный вопрос согласован, однако и он не сообщил, о чем идет речь.

Грузинские СМИ в марте сообщали, что посты в правительстве могут покинуть министр обороны Леван Изория и министр экономики Георгий Кобулия.