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Регион 15.04.2019 14:13

В "Грузинской мечте" вопрос о перестановках в правительстве Грузии пока не обсуждался - спикер парламента

Вопрос о кадровых изменениях в правительстве Грузии еще не обсуждался на заседании политсовета правящей партии "Грузинская мечта", заявил в понедельник журналистам председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

"Как председатель парламента и исполнительный секретарь партии подтверждаю, что пока каких-либо активных консультаций в руководстве "Грузинской мечты" не было. Решение об изменениях в правительстве принимает премьер-министр, но данный вопрос рассматривается и в формате политсовета партии", - заявил И.Кобахидзе.

На минувшей неделе председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил журналистам, что он позитивно оценивает работу премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе, однако "есть вопросы к некоторым министрам, в их числе и министру женщине".

В марте министр юстиции Тея Цулукиани заявила журналистам, что уйдет с поста, если не будет согласован с премьер-министром некий вопрос, говорить о котором она не пожелала. Через несколько дней после этого заявления премьер-министр М.Бахтадзе заявил, что данный вопрос согласован, однако и он не сообщил, о чем идет речь.

Грузинские СМИ в марте сообщали, что посты в правительстве могут покинуть министр обороны Леван Изория и министр экономики Георгий Кобулия.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПЕРЕСТАНОВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]