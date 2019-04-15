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Внешняя политика 15.04.2019 15:52

Азербайджан обсудил с ЕС меры по реализации проекта EU4Climate до 2022 года

Европейский Союз выделит около 830 тыс. евро на реализацию регионального проекта по борьбе с климатическими изменениями EU4Climate в Азербайджане.

«В Баку состоялась презентация регионального проекта ООН и ЕС по борьбе с климатическими изменениями EU4Climate. На реализацию проекта ЕС выделяет 8,8 млн евро. Только в Азербайджане на реализацию политики и практики в области изменения климата Евросоюз на национальном уровне выделит около 830 тыс. евро», - говорится в сообщении бакинского представительства ЕС.

Выступившая на мероприятии советник-посланник и завотделом по сотрудничеству представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти отметила, что EU4Climate с целью борьбы с климатическими изменениями демонстрирует стратегическое партнерство Евросоюза с Азербайджаном.

«Этот проект поможет реализовать в Азербайджане меры, отраженные в Парижском соглашении о климате, а также поддержит совершенствование климатической политики законодательства согласно стандартам ЕС и международным стандартам»,- сказала она.

В частности, в понедельник были обсуждены приоритеты и основные шаги в рамках проекта EU4Climate в Азербайджане до 2022 года.

Проект планируется реализовать в странах Восточного партнерства - Азербайджане, Грузии, Беларуси, Молдове, Украине и Армении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕС, ПРОЕКТ, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]