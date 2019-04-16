Lufthansa завершила I квартал с убытком из-за роста топливных расходов

Deutsche Lufthansa AG, одна из крупнейших авиакомпаний Европы, получила отрицательную EBIT в первом квартале, в том числе из-за повышения топливных расходов и ценового давления.
Как свидетельствуют предварительные данные германского авиаперевозчика, в январе-марте скорректированный убыток до налоговых и процентных выплат составлял 336 млн евро против EBIT в размере 52 млн евро за тот же период годом ранее.
В том числе топливные расходы сократили показатель минувшего квартала на 202 млн евро. Негативное влияние на показатель оказал также переизбыток предложения на европейских маршрутах.
Между тем выручка увеличилась на 3% - до 7,9 млрд евро.
Lufthansa подтвердила прогноз на 2019 год, согласно которому рентабельность по скорректированной EBIT составит 6,5-8%. По итогам прошлого года она равнялась 7,9%.
Авиакомпания планирует опубликовать полную отчетность за первый квартал 30 апреля.
Цена акций Lufthansa снижается в ходе торгов во вторник на 0,4%. Капитализация авиаперевозчика с начала текущего года выросла на 12% и в настоящее время составляет около 10,5 млрд евро.
Группе Lufthansa в сфере пассажирских авиаперевозок помимо одноименного бренда принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings (включая Germanwings) и Brussels Airlines, а также доля в турецкой SunExpress. В 2018 году они перевезли рекордное количество пассажиров - более 142 млн человек. Кроме того, в группу входят логистические, технические и обслуживающие компании. Штат на конец декабря насчитывал свыше 135,5 тыс. человек.
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