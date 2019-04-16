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Транспорт и связь 16.04.2019 13:51

Lufthansa завершила I квартал с убытком из-за роста топливных расходов

Deutsche Lufthansa AG, одна из крупнейших авиакомпаний Европы, получила отрицательную EBIT в первом квартале, в том числе из-за повышения топливных расходов и ценового давления.

Как свидетельствуют предварительные данные германского авиаперевозчика, в январе-марте скорректированный убыток до налоговых и процентных выплат составлял 336 млн евро против EBIT в размере 52 млн евро за тот же период годом ранее.

В том числе топливные расходы сократили показатель минувшего квартала на 202 млн евро. Негативное влияние на показатель оказал также переизбыток предложения на европейских маршрутах.

Между тем выручка увеличилась на 3% - до 7,9 млрд евро.

Lufthansa подтвердила прогноз на 2019 год, согласно которому рентабельность по скорректированной EBIT составит 6,5-8%. По итогам прошлого года она равнялась 7,9%.

Авиакомпания планирует опубликовать полную отчетность за первый квартал 30 апреля.

Цена акций Lufthansa снижается в ходе торгов во вторник на 0,4%. Капитализация авиаперевозчика с начала текущего года выросла на 12% и в настоящее время составляет около 10,5 млрд евро.

Группе Lufthansa в сфере пассажирских авиаперевозок помимо одноименного бренда принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings (включая Germanwings) и Brussels Airlines, а также доля в турецкой SunExpress. В 2018 году они перевезли рекордное количество пассажиров - более 142 млн человек. Кроме того, в группу входят логистические, технические и обслуживающие компании. Штат на конец декабря насчитывал свыше 135,5 тыс. человек.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, LUFTHANSA, КВАРТАЛ, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]