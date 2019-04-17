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17.04.2019 14:55

ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе.

Автомобильная дорога Джибир-Хезре-Муджуг-Судур соединяет 14 населенных пунктов, в которых проживают 8 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: РЕГИОН, ДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]