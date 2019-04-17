ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе.

Автомобильная дорога Джибир-Хезре-Муджуг-Судур соединяет 14 населенных пунктов, в которых проживают 8 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Ф.Исазаде