Госбюджет Азербайджана в I квартале исполнен с профицитом в 2,2% ВВП

Профицит госбюджета Азербайджана за первый квартал 2019 года составил 403,8 млн манатов или 2,2% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно оперативным данным Минфина за январь-март текущего года доходы госбюджета составили 5 млрд 439,7 млн манатов (рост по сравнению с показателем первого квартала прошлого года на 19,2%), расходы – 5 млрд 35,9 млн манатов (рост на 14,2%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за первый квартал составил 18 млрд 111,7 млн манатов.

Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 млрд 168 млн манатов, расходам - 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2019 год прогнозируется 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.

А.Мамедов