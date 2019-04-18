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ТЭК 18.04.2019 11:32

Производство автобензина в Азербайджане в I квартале сократилось на 1,6%, дизеля - увеличилось на 5,9%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% - до 735,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-марте 2019 года наблюдался рост производства прямогонного бензина – на 36,8% - до 78,8 тыс. тонн, керосина – на 9,8% - до 154,2 тыс. тонн, дизельного топлива - на 5,9% - до 515,6 тыс. тонн.

Спад в отчетный период зафиксирован в производстве автомобильного бензина на 1,6% - до 302,8 тыс. тонн, топочного мазута – на 8,6%, - до 18 тыс. тонн, смазочных масел – на 5,8% - до 4,9 тыс. тонн, нефтяного битума – на 33% - до 39,4 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 3,8% до – 61,2 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]