Производство автобензина в Азербайджане в I квартале сократилось на 1,6%, дизеля - увеличилось на 5,9%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% - до 735,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, в январе-марте 2019 года наблюдался рост производства прямогонного бензина – на 36,8% - до 78,8 тыс. тонн, керосина – на 9,8% - до 154,2 тыс. тонн, дизельного топлива - на 5,9% - до 515,6 тыс. тонн.
Спад в отчетный период зафиксирован в производстве автомобильного бензина на 1,6% - до 302,8 тыс. тонн, топочного мазута – на 8,6%, - до 18 тыс. тонн, смазочных масел – на 5,8% - до 4,9 тыс. тонн, нефтяного битума – на 33% - до 39,4 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 3,8% до – 61,2 тыс. тонн.
В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.
Н.Аббасова
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