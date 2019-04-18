Представители Израиля и Ливана провели встречу в Москве - ТВ

Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль и высокопоставленный представитель Израиля провели встречу в Москве, в ходе которой обсудили в числе других вопросов Сирию и тему иранского оружия в Ливане, сообщил в четверг израильский телеканал i24NEWS.
В ходе двухчасовой беседы израильский представитель заявил министру, что Израиль не рассматривает Ливан как врага, но "без колебаний нанесет удары по иранским целям и целям "Хезболлы" в Ливане", передает телеканал.
Израиль считает проиранское ливанское движение "Хезболла" террористической группировкой, угрожающей его безопасности, и выражает обеспокоенность деятельностью этой организации в Сирии.
Дж.Басиль, в свою очередь, призвал Израиль не угрожать Ливану из-за "Хезболлы", отметив, что это движение является значимой составной частью политической жизни страны.
Министр также просил Израиль убедить Вашингтон отложить реализацию его решения о введении санкций в отношении Ливана. США ранее объявили о введении санкций против ливанской сети по отмыванию денег для наркобаронов и финансирования "Хезболлы", отмечает телеканал.
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