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Дальнее зарубежье 18.04.2019 20:32

Представители Израиля и Ливана провели встречу в Москве - ТВ

Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль и высокопоставленный представитель Израиля провели встречу в Москве, в ходе которой обсудили в числе других вопросов Сирию и тему иранского оружия в Ливане, сообщил в четверг израильский телеканал i24NEWS.

В ходе двухчасовой беседы израильский представитель заявил министру, что Израиль не рассматривает Ливан как врага, но "без колебаний нанесет удары по иранским целям и целям "Хезболлы" в Ливане", передает телеканал.

Израиль считает проиранское ливанское движение "Хезболла" террористической группировкой, угрожающей его безопасности, и выражает обеспокоенность деятельностью этой организации в Сирии.

Дж.Басиль, в свою очередь, призвал Израиль не угрожать Ливану из-за "Хезболлы", отметив, что это движение является значимой составной частью политической жизни страны.

Министр также просил Израиль убедить Вашингтон отложить реализацию его решения о введении санкций в отношении Ливана. США ранее объявили о введении санкций против ливанской сети по отмыванию денег для наркобаронов и финансирования "Хезболлы", отмечает телеканал.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]