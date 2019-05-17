Нефть дорожает и завершает неделю в плюсе, Brent торгуется у $72,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в пятницу и завешают неделю максимальным ростом с начала апреля.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 подорожали на $0,22 (на 0,3%) - до $72,84 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на $0,5 (на 0,8%) - до $63,37 за баррель.

С начала текущей недели WTI подорожала на 2,8%, Brent - на 3,1%.

Главным фактором, вызвавшим рост котировок на текущей неделе, стала эскалация напряженности на Ближнем Востоке, где был совершен ряд атак на объекты нефтяной инфраструктуры. Это повысило опасения по поводу возможных перебоев поставок топлива из региона.

Вместе с тем основное внимание рынка теперь переключилось на встречу министров мониторингового комитета ОПЕК+, которая пройдет в ближайшие выходные в Джедде (Саудовская Аравия).

Основная встреча ОПЕК состоится в конце июня. От нее ждут продления соглашения об ограничении добычи еще на полгода, до конца 2019 года.