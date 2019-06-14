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Регион 14.06.2019 18:45

Спасенные с танкеров в Оманском заливе российские моряки поблагодарили Иран за гостеприимство

Моряки из России, находящиеся в Иране после инцидента с танкером Frontline в Оманском заливе, выразили благодарность за гостеприимство иранской стороны, сообщает иранский телеканал Press TV.

"Большое спасибо за гостеприимство... все в порядке", - заявил один из членов экипажа на видеозаписи, сделанной еще в четверг.

"Здесь нам обеспечили полное гостеприимство: нам предоставили воду, продовольствие, а также новую одежду", - рассказал другой член экипажа.

"Все хорошо. У нас новая одежда, еда, свежая вода...спасибо за все", - сказал еще один россиянин.

Моряк из Филиппин также отметил гостеприимство в Иране и заявил, что об экипаже хорошо заботились.

В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажа пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран. Однако в Тегеране эти обвинения отвергают.

В экипаж одного из судов - Frontline - вошли 23 человека из России, Филиппин и Грузии. Они были спасены и доставлены в иранский портовый город Джаск. О том, что все 11 россиян находятся в безопасности, ранее сообщал МИД РФ. В ближайшее время моряки вылетят из Ирана в Дубай, откуда позднее вернутся на родину.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, МОРЯКИ, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]