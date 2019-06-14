Спасенные с танкеров в Оманском заливе российские моряки поблагодарили Иран за гостеприимство

Моряки из России, находящиеся в Иране после инцидента с танкером Frontline в Оманском заливе, выразили благодарность за гостеприимство иранской стороны, сообщает иранский телеканал Press TV.

"Большое спасибо за гостеприимство... все в порядке", - заявил один из членов экипажа на видеозаписи, сделанной еще в четверг.

"Здесь нам обеспечили полное гостеприимство: нам предоставили воду, продовольствие, а также новую одежду", - рассказал другой член экипажа.

"Все хорошо. У нас новая одежда, еда, свежая вода...спасибо за все", - сказал еще один россиянин.

Моряк из Филиппин также отметил гостеприимство в Иране и заявил, что об экипаже хорошо заботились.

В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажа пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран. Однако в Тегеране эти обвинения отвергают.

В экипаж одного из судов - Frontline - вошли 23 человека из России, Филиппин и Грузии. Они были спасены и доставлены в иранский портовый город Джаск. О том, что все 11 россиян находятся в безопасности, ранее сообщал МИД РФ. В ближайшее время моряки вылетят из Ирана в Дубай, откуда позднее вернутся на родину.