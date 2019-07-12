В ЕС надеются на продолжение евроинтеграционных реформ нынешним руководством Украины

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выразил надежду, что нынешнее руководство Украины продолжит реализовывать реформы, которые будут способствовать сближению с ЕС.
"У меня нет никаких сомнений относительно вектора. Мы надеемся, что новое руководство Украины будет работать в направлении евроинтеграции. Позитив в том, что им не нужно будет начинать с нуля, ведь уже был достигнут определенный прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации и евроинтеграции", - сказал Мингарелли на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
Посол отметил, что предыдущее руководство Украины четко и последовательно работало на сближение Украины и Евросоюзом.
Мингарелли также указал на необходимость реформ в энергетическом секторе Украины, рынка земли и антикоррупционной сферы.
"Если говорить о приоритетах, то мы все знаем, что в сфере верховенства права необходимо еще поработать. С начала сентября уже будет работать антикоррупционный суд и ему будут предоставлены ресурсы и возможности для эффективной работы. Мы знаем также, что НАПК, САП и другие антикоррупционные органы будут еще модернизироваться, то есть станут более эффективны в их работе. Конечно, не все пока сделано чего можно было бы ожидать", - рассказал Мингарелли.
Он также выразил надежду, что положения об ответственности за незаконное обогащение будут включены в законодательство Украины. Также будут проведены реформы полиции, Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры Украины в соответствии с рекомендациями ЕС.
Мингарелли также позитивно отметил принятие депутатами Верховной Рады Избирательного кодекса.
"Вчера был утвержден Избирательный кодекс. Я думаю, что это позитивная новость. Конечно, имплементация предусмотрена до 2023-2024 года, но мы убеждены, что это действительно важно реализовать эту реформу как можно быстрее. Таким образом выборы, которые и так уже свободны и справедливы в этой стране, смогут быть организованы согласно западным стандартам", - резюмировал посол.
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