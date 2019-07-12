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СНГ 12.07.2019 16:03

В ЕС надеются на продолжение евроинтеграционных реформ нынешним руководством Украины

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выразил надежду, что нынешнее руководство Украины продолжит реализовывать реформы, которые будут способствовать сближению с ЕС.

"У меня нет никаких сомнений относительно вектора. Мы надеемся, что новое руководство Украины будет работать в направлении евроинтеграции. Позитив в том, что им не нужно будет начинать с нуля, ведь уже был достигнут определенный прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации и евроинтеграции", - сказал Мингарелли на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Посол отметил, что предыдущее руководство Украины четко и последовательно работало на сближение Украины и Евросоюзом.

Мингарелли также указал на необходимость реформ в энергетическом секторе Украины, рынка земли и антикоррупционной сферы.

"Если говорить о приоритетах, то мы все знаем, что в сфере верховенства права необходимо еще поработать. С начала сентября уже будет работать антикоррупционный суд и ему будут предоставлены ресурсы и возможности для эффективной работы. Мы знаем также, что НАПК, САП и другие антикоррупционные органы будут еще модернизироваться, то есть станут более эффективны в их работе. Конечно, не все пока сделано чего можно было бы ожидать", - рассказал Мингарелли.

Он также выразил надежду, что положения об ответственности за незаконное обогащение будут включены в законодательство Украины. Также будут проведены реформы полиции, Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры Украины в соответствии с рекомендациями ЕС.

Мингарелли также позитивно отметил принятие депутатами Верховной Рады Избирательного кодекса.

"Вчера был утвержден Избирательный кодекс. Я думаю, что это позитивная новость. Конечно, имплементация предусмотрена до 2023-2024 года, но мы убеждены, что это действительно важно реализовать эту реформу как можно быстрее. Таким образом выборы, которые и так уже свободны и справедливы в этой стране, смогут быть организованы согласно западным стандартам", - резюмировал посол.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]