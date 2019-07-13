Лидеры стран "Нормандской четверки" могут встретиться, если начнется работа по реализации решений берлинского саммита 2016 года.
Как сообщил в своем телеграм-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, в Париже прошла дискуссия о возможности встречи лидеров стран "Нормандской четверки". "К этому вопросу решено вернуться позже. Признано, что возможному следующему саммиту должна предшествовать активизация работы по выполнению решений берлинской встречи лидеров, состоявшейся в 2016 году", - сказал он.
На саммите в Берлине в 2016 году лидеры договорились разработать план реализации буксующего соглашения о прекращении вооруженного противостояния на востоке Украины, которая включает разведение сторонами конфликта сил вблизи зоны соприкосновения.
Одним из результатов встречи в Берлине в 2016 году стала выработка "формулы Штайнмайера", касающейся определения статуса Донбасса.
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