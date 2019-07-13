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Дальнее зарубежье 13.07.2019 12:40

Эксперты провели в Париже дискуссию о возможности саммита в "Нормандском формате", к этому вопросу решено вернуться позднее

Лидеры стран "Нормандской четверки" могут встретиться, если начнется работа по реализации решений берлинского саммита 2016 года.

Как сообщил в своем телеграм-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, в Париже прошла дискуссия о возможности встречи лидеров стран "Нормандской четверки". "К этому вопросу решено вернуться позже. Признано, что возможному следующему саммиту должна предшествовать активизация работы по выполнению решений берлинской встречи лидеров, состоявшейся в 2016 году", - сказал он.

На саммите в Берлине в 2016 году лидеры договорились разработать план реализации буксующего соглашения о прекращении вооруженного противостояния на востоке Украины, которая включает разведение сторонами конфликта сил вблизи зоны соприкосновения.

Одним из результатов встречи в Берлине в 2016 году стала выработка "формулы Штайнмайера", касающейся определения статуса Донбасса.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ФОРМАТ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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