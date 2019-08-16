Трамп сообщил, что скоро планирует телефонный разговор с Си Цзиньпинем

Президент США Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с председателем КНР Си Цзиньпинем.

"На ближайшее время у нас запланирован разговор", - заявил Трамп журналистам.

При этом он не назвал точную дату.

По мнению президента США, Китай очень заинтересован в заключении торговой сделки с США.

"Я думаю, что у нас очень хорошие дискуссии с Китаем. Они очень хотят заключить сделку", - сказал Трамп.

Он также предположил, что торговая война с Китаем продлится недолго.

"Я думаю, чем дольше это идет, тем сильнее мы становимся", - сказал Трамп о торговой войне.

"У меня такое чувство, что она будет довольно короткой", - добавил он.

Президент США отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

"Но более важно, чем сентябрь, это то, что мы говорим по телефону, и у нас очень продуктивные переговоры", - сказал Трамп.

Что касается ситуации с протестами в Гонконге, президент США сообщил, что обеспокоен создавшимся положением, но выразил надежду, что Китай сможет" гуманно решить проблему в Гонконге".