Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8876 RUR   0.0257 GBR   2.0559 TRY   0.3056

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.47 -0.76 Brent 58.23 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.08.2019 08:58

Трамп сообщил, что скоро планирует телефонный разговор с Си Цзиньпинем

Президент США Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с председателем КНР Си Цзиньпинем.

"На ближайшее время у нас запланирован разговор", - заявил Трамп журналистам.

При этом он не назвал точную дату.

По мнению президента США, Китай очень заинтересован в заключении торговой сделки с США.

"Я думаю, что у нас очень хорошие дискуссии с Китаем. Они очень хотят заключить сделку", - сказал Трамп.

Он также предположил, что торговая война с Китаем продлится недолго.

"Я думаю, чем дольше это идет, тем сильнее мы становимся", - сказал Трамп о торговой войне.

"У меня такое чувство, что она будет довольно короткой", - добавил он.

Президент США отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

"Но более важно, чем сентябрь, это то, что мы говорим по телефону, и у нас очень продуктивные переговоры", - сказал Трамп.

Что касается ситуации с протестами в Гонконге, президент США сообщил, что обеспокоен создавшимся положением, но выразил надежду, что Китай сможет" гуманно решить проблему в Гонконге".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ТРАМП


Похожие новости


США не станут вводить пошлины на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря Риски рецессии в США выросли в связи с торговым конфликтом с Китаем - Goldman Sachs США покинули ДРСМД, в том числе, из-за наращивания Китаем ракетного потенциала - Болтон Помпео обеспокоен нарастающим экономическим влиянием Китая Трамп грозит Китаю дальнейшим увеличением торговых пошлин Трамп угрожает ввести новые пошлины против Китая, в то же время надеется на позитивный диалог

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]