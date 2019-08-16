Трамп сообщил, что скоро планирует телефонный разговор с Си Цзиньпинем

Президент США Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с председателем КНР Си Цзиньпинем.
"На ближайшее время у нас запланирован разговор", - заявил Трамп журналистам.
При этом он не назвал точную дату.
По мнению президента США, Китай очень заинтересован в заключении торговой сделки с США.
"Я думаю, что у нас очень хорошие дискуссии с Китаем. Они очень хотят заключить сделку", - сказал Трамп.
Он также предположил, что торговая война с Китаем продлится недолго.
"Я думаю, чем дольше это идет, тем сильнее мы становимся", - сказал Трамп о торговой войне.
"У меня такое чувство, что она будет довольно короткой", - добавил он.
Президент США отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.
"Но более важно, чем сентябрь, это то, что мы говорим по телефону, и у нас очень продуктивные переговоры", - сказал Трамп.
Что касается ситуации с протестами в Гонконге, президент США сообщил, что обеспокоен создавшимся положением, но выразил надежду, что Китай сможет" гуманно решить проблему в Гонконге".
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