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Регион 13.09.2019 19:44

Путин и Рухани на встрече в понедельник обсудят ситуацию вокруг СВПД, работа по сохранению ядерной сделки ведется активно - Ушаков

Работа по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по атомной программе Ирана активно ведется, Россия призывает Тегеран воздержаться от шагов, которые могут помешать усилиям целого ряда стран сохранить ядерную сделку, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Анкаре примет участие в трехстороннем саммите Россия-Турция-Иран, перед которым проведет отдельные встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани.

В преддверии саммита Ушаков рассказал о тематике переговоров Путина и Рухани: "помимо сверки часов по Сирии, имеется в виду затронуть и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, естественно, обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного плана действий по иранской ядерной программе".

Помощник президента подчеркнул, что с учетом выхода США из этой сделки сейчас главная задача - сохранить существующие договоренности.

"Мы поддерживаем в этой связи активные контакты со всеми участниками СВПД, как и с Тегераном, естественно. В последнее время по этой тематике активизировались контакты с Францией, то есть работа активно ведется", - сказал Ушаков.

Россия, отметил представитель Кремля, "сохраняет полную приверженность СВПД". "Всячески стремимся содействовать его выполнению. В ходе консультаций в российском МИДе с министром иностранных дел Ирана Зарифом совсем недавно, 2 сентября, мы призывали иранскую сторону воздержаться от тех шагов, которые могли бы помешать усилиям целого ряда стран по спасению этой ядерной сделки", - сказал Ушаков.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СВПД, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]