Трамп в скором времени объявит о выводе 4 тыс. военнослужащих США из Афганистана - СМИ

Президент США Дональд Трамп в скором времени может объявить о выводе из Афганистана примерно 4 тыс. американских военнослужащих, сообщил в воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на источники.
В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тыс. военнослужащих из США. Когда именно начнется вывод военных неизвестно, но этот процесс займет примерно "пару месяцев", и в Афганистане останутся примерно 8-9 тыс. военнослужащих, уточнил источник NBC.
Ранее на этой неделе спецпредставитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что США берут короткую паузу в мирных переговорах с движением "Талибан" (запрещено РФ) после теракта в Баграме.
NBC напоминает, что Трамп ранее заявлял своим советникам, что хотел бы вывести всех военнослужащих из Афганистана к ноябрю 2020 года, когда в США пройдут президентские выборы.
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