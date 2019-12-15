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Дальнее зарубежье 15.12.2019 11:12

Трамп в скором времени объявит о выводе 4 тыс. военнослужащих США из Афганистана - СМИ

Президент США Дональд Трамп в скором времени может объявить о выводе из Афганистана примерно 4 тыс. американских военнослужащих, сообщил в воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на источники.

В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тыс. военнослужащих из США. Когда именно начнется вывод военных неизвестно, но этот процесс займет примерно "пару месяцев", и в Афганистане останутся примерно 8-9 тыс. военнослужащих, уточнил источник NBC.

Ранее на этой неделе спецпредставитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что США берут короткую паузу в мирных переговорах с движением "Талибан" (запрещено РФ) после теракта в Баграме.

NBC напоминает, что Трамп ранее заявлял своим советникам, что хотел бы вывести всех военнослужащих из Афганистана к ноябрю 2020 года, когда в США пройдут президентские выборы.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]