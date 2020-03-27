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ТЭК 27.03.2020 09:45

Цены на нефть восстанавливаются, Brent подорожала до $26,55 за баррель

Нефть эталонных марок умеренно восстанавливается в цене в ходе азиатских торгов в пятницу после снижения накануне, связанного с решением Минэнерго США отказаться от закупки нефти для стратегического резерва.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:10 составляет $26,55 за баррель, что на $0,21 (0,80%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы снизились в цене на $1,05 (3,8%), до $26,34 за баррель - минимума закрытия с 18 марта, по данным Dow Jones Market Data.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,44 (1,95%) - до $23,04 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на $1,89 (7,7%), до $22,6 за баррель.

Оба контракта демонстрировали рост по итогам предыдущих трех сессий.

"С начала 2020 года нефть подешевела на 60% в связи со вспышкой коронавируса и агрессивной ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией", - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга, которого цитирует MarketWatch.

По его мнению, цена WTI может снизиться до отметки $15 к концу июня, "если экономические условия продолжат ухудшатся во втором квартале, а Россия и Саудовская Аравия продолжат вести ценовую войну".

Минэнерго США сообщило накануне, что отказывается от тендера на закупку нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), поскольку Конгресс не одобрил выделение финансирования на эти цели. Министр энергетики страны Дэн Бруйетт ранее запросил $3 млрд, чтобы приобрести 77 млн баррелей нефти.

"Я не думаю, что отмена тендера будет последним словом в закупке для SPR этим летом, - отмечает основатель Rapid Energy Advisory Боб МакНэлли, слова которого приводит Bloomberg. - Администрация Трампа намерена воспользоваться шансом приобрести дешевую нефть".

Тем временем страны G20 по итогам первого в истории виртуального саммита заявили, что вкладывают "более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии".

Институт международных финансов (IIF) в четверг ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в этом году. Теперь эксперты ожидают снижения мирового ВВП на 1,5%, в том числе падение экономик развитых стран составит 3,3%, а рост развивающихся стран - всего 1,1%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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