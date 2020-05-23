Испания откроется для иностранных туристов в июле

Испания откроется для въезда иностранных туристов с июля, объявил в субботу премьер страны Педро Санчес.

"Насколько вам известно, Испания принимает более 80 млн туристов в год. И поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыта для иностранного туризма", - сказал он, его цитируют испанские СМИ.

Санчес посоветовал туристам, которые хотели бы посетить Испанию этим летом, уже сейчас начать планировать свои поездки.

"Мы гарантируем, что туристы не будут подвергаться никаким рискам. Испания ждет вас в июле", - заверил премьер.

Также он призвал и самих испанцев планировать отдых внутри страны.

Кроме того, Санчес в субботу объявил о том, что прерванный из-за вспышки коронавируса, сезон Ла Лига возобновится с 8 июня.

Испания стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира. Свыше 234 тыс. человек в стране заразились коронавирусом, скончались более 28 тыс. человек.