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Дальнее зарубежье 30.06.2020 20:56

США выделяют около $700 млн в поддержку сирийских беженцев

Вашингтон объявил во вторник о выделении гуманитарной помощи Сирии в размере около $700 млн.

"В ответ на продолжающийся кризис, вызванный (действиями) режима (президента Сирии) Асада, российскими и иранскими силами, США объявляют о выделении дополнительной гуманитарной помощи сирийскому народу. Приоритет нашей стратегии национальной безопасности состоит в том, чтобы поддержать людей, вынужденно покинувших свои дома", - написал, комментируя в твиттере эту инициативу, госсекретарь США Майк Помпео.

О выделении помощи объявлено в ходе четвертой брюссельской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона".

Таким образом, по данным госдепа, с начала сирийского конфликта США выделили Дамаску более $11,3 млрд гуманитарной помощи.

В заявлении отмечается, что этот вклад является частью усилий Вашингтона "по предоставлению (беженцам) средств на жизненно важное продовольствие, убежища, образование, медицинское обслуживание, безопасную питьевую воду, предметы гигиены, а также более приемлемые санитарные условия".

По данным госдепа, помощь будет предоставляться через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ, Международную организацию по миграции, Всемирную продовольственную программу, а также неправительственные организации.

В заявлении отмечается, что международное сообщество полагается на возможности доступа для доставки гуманитарной помощи через границы Сирии.

В госдепе подчеркивают, что США поддерживают рекомендацию генсека ООН Антониу Гутерриша восстановить для доставки гуманитарной помощи и лекарств доступ через границу между северо-восточной Сирией и Ираком.

"США являются крупнейшим донором гуманитарной помощи - как в Сирии, так и по всему миру, демонстрируя наши основные ценности - благородство и стремление уменьшить человеческие страдания, когда мы можем, и где мы можем", - написал Помпео в твиттере.

По данным госдепа, "с декабря по март в ответ на бомбардировки режима Асада, а также действия российских и иранских сил около одного миллиона жителей на северо-западе Сирии бежали в страхе за свои жизни".

В документе также поясняется, что результатом режима прекращения огня, установленного в начале марта, стало возвращение домой около 270 тыс. человек, однако около 700 тыс. человек продолжают оставаться вынужденно перемещенными.

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Тэги: США, СИРИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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