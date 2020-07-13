Президент Алиев возложил на руководство Армении всю ответственность за инцидент на границе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил на руководство Армении ответственность за провокацию на границе с Арменией.

«Вчера днем армянские военные устроили обстрел азербайджанских позиций на границе. Эта очередная провокация армянской стороны. Это был неожиданный удар по нашим позициям, который привел к гибели наших военнослужащих. Но мы предотвратили эту атаку и дали адекватный ответ, отомстили за погибших солдат. Сегодня напряженная ситуация на границе сохранялась», - заявил Алиев в понедельник на заседании Совбеза Азербайджана.

Президент отметил, что вся ответственность за эту провокацию несет военно-политическое руководство Армении. «Такие инциденты происходят, в том числе, и из-за двуличия армянских властей. Азербайджан обеспечит защиту своей территориальной целостности, вчера ни один сантиметр нашей территории мы не отдали врагу. Эти действия армянских властей не поддаются логике, и они представляют угрозу для самой Армении», - сказал Алиев.

Глава государства добавил, что международным организациям предоставлена вся информация об инциденте на границе.

При этом Алиев заверил, что как только появится возможность, Азербайджан пригласит иностранных военных для того, чтобы они на месте смогли убедиться кто начал провокацию.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении в воскресенье на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Б.Рустамбеков, А.Азизов