Алиев считает важным в переговорах с Ереваном определение границы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в мирных переговорах с Арменией считает определение границы.

«Я думаю, что питать надежды – это правильно. На самом деле эти встречи позволяют затронуть очень чувствительные вопросы: как будет выглядеть граница? Ведь граница между Арменией и Азербайджаном до сих пор не определена. Как только Советский Союз распался, мы столкнулись с этой агрессией. Так что, главное – это граница. Какова будет реальная ситуация на местах? Что будет с транспортным сообщением?», - - сказал Алиев в интервью Euronews.

«Напомню, по итогам второй Второй карабахской войны Армения взяла на себя обязательство обеспечить доступ к нашему эксклаву Нахчыван. Но до сих пор этого не происходит. Поэтому основная работа по конкретным пунктам мирного договора ведётся министрами. Встречи лидеров двух стран просто создают, как мне кажется, благоприятный фон», - отметил глава государства.

Б.Рустамбеков