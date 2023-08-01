Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8684 RUR   0.0185 GBR   2.1814 TRY   0.0631

Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

Внешняя политика 01.08.2023 22:36

Алиев считает важным в переговорах с Ереваном определение границы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в мирных переговорах с Арменией считает определение границы.

«Я думаю, что питать надежды – это правильно. На самом деле эти встречи позволяют затронуть очень чувствительные вопросы: как будет выглядеть граница? Ведь граница между Арменией и Азербайджаном до сих пор не определена. Как только Советский Союз распался, мы столкнулись с этой агрессией. Так что, главное – это граница. Какова будет реальная ситуация на местах? Что будет с транспортным сообщением?», - - сказал Алиев в интервью Euronews.

«Напомню, по итогам второй Второй карабахской войны Армения взяла на себя обязательство обеспечить доступ к нашему эксклаву Нахчыван. Но до сих пор этого не происходит. Поэтому основная работа по конкретным пунктам мирного договора ведётся министрами. Встречи лидеров двух стран просто создают, как мне кажется, благоприятный фон», - отметил глава государства.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


Похожие новости


Азербайджану неважно, при чьем посредничестве будет достигнут мир с Арменией - Алиев Алиев выразил уверенность в расширении взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Марокко Алиев выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и Египтом Алиев в послании Эрдогану: уверен в дальнейшем укреплении союзнических отношений Баку и Анкары Алиев отметил большие перспективы, открывающиеся по промышленной кооперации между Азербайджаном и Татарстаном Алиев и Минниханов открыли в Азербайджане сервисный центр, созданный при участии «КАМАЗ» Алиев выразил уверенность в дальнейшем укреплении и расширении связей между Азербайджаном и Великобританией Алиев выразил удовлетворение высоким уровнем азербайджано-белорусских отношений Алиев прибыл в Анкару для участия в церемонии инаугурации Эрдогана Президент МОК вручил Алиеву награду Олимпийского дома

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az