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Здравоохранение 01.08.2020 10:03

Минздрав РФ в ближайшие два месяца ждет еще две вакцины от коронавируса для клинических исследований

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о возможной подаче заявлений для проведения клинических исследований в течение двух месяцев еще двух вакцин от коронавируса.

"Первая вакцина от коронавируса, разработанная Институтом Гамлеи, завершила клинические исследования, сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации. Еще одна вакцина проходит клинические исследования, ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора-два месяца для разрешения проведения клинических исследований" - сказал Мурашко журналистам в Нижнем Новгороде.

Он сообщил, что с 10 августа начнется поставка в регионы вакцины от гриппа, также будут поставлены вакцины от пневмококка для детей. По его словам, вакцинация от гриппа позволит сохранить десятки тысяч жизней за весь сезон.

Министр здравоохранения также рекомендовал и взрослым подумать о вакцинации от пневмококка - "это рациональная забота о своем здоровье".

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Тэги: РОССИЯ, МИНЗДРАВ, ВАКЦИНА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]