Минздрав РФ в ближайшие два месяца ждет еще две вакцины от коронавируса для клинических исследований

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о возможной подаче заявлений для проведения клинических исследований в течение двух месяцев еще двух вакцин от коронавируса.
"Первая вакцина от коронавируса, разработанная Институтом Гамлеи, завершила клинические исследования, сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации. Еще одна вакцина проходит клинические исследования, ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора-два месяца для разрешения проведения клинических исследований" - сказал Мурашко журналистам в Нижнем Новгороде.
Он сообщил, что с 10 августа начнется поставка в регионы вакцины от гриппа, также будут поставлены вакцины от пневмококка для детей. По его словам, вакцинация от гриппа позволит сохранить десятки тысяч жизней за весь сезон.
Министр здравоохранения также рекомендовал и взрослым подумать о вакцинации от пневмококка - "это рациональная забота о своем здоровье".
Прямого канала связи между Алиевым и Пашиняном не существует
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Внеочередное заседание парламента Азербайджана пройдет 4 августа
Полное и одновременное восстановление авиасообщение России с другими странами на август не запланировано - источник
В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
За десять лет из Центральной Азии в Китай поставлено 316 млрд кубометров газа - Синьхуа
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Иран заявляет о готовности к новому раунду переговоров по сбитому украинскому авиалайнеру - МИД Украины
На Окинаве введен режим ЧП в связи с ростом заболеваемости COVID-19
В Армении за сутки зафиксирован 291 новый случай коронавируса, 11 человек скончались
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб