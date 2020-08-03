Медведев получит дипломатический паспорт - указ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заместитель председателя Совета безопасности РФ и его супруга становятся обладателями дипломатических паспортов.
Необходимые изменения внесены в перечень лиц, которым выдаются дипломатические паспорта. Перечень был утвержден указом президента в июле 2012 года. Новым указом в этот перечень добавлена должность заместителя председателя СБ РФ.
Также, согласно документу, такой паспорт выдается супруге (супругу) заместителя председателя Совета безопасности. Пост зампредседателя СБ РФ был утвержден в январе 2020 года, тогда же на эту должность был назначен Дмитрий Медведев, до этого занимавший пост председателя правительства России.
В указе президента также отмечается, что в перечень обладателей дипломатических паспортов могут включаться "иные лица по решению президента РФ на основании мотивированных ходатайств федеральных органов государственной власти".
Документ опубликован на портале правовой информации.
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