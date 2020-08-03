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Регион 03.08.2020 20:02

Медведев получит дипломатический паспорт - указ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заместитель председателя Совета безопасности РФ и его супруга становятся обладателями дипломатических паспортов.

Необходимые изменения внесены в перечень лиц, которым выдаются дипломатические паспорта. Перечень был утвержден указом президента в июле 2012 года. Новым указом в этот перечень добавлена должность заместителя председателя СБ РФ.

Также, согласно документу, такой паспорт выдается супруге (супругу) заместителя председателя Совета безопасности. Пост зампредседателя СБ РФ был утвержден в январе 2020 года, тогда же на эту должность был назначен Дмитрий Медведев, до этого занимавший пост председателя правительства России.

В указе президента также отмечается, что в перечень обладателей дипломатических паспортов могут включаться "иные лица по решению президента РФ на основании мотивированных ходатайств федеральных органов государственной власти".

Документ опубликован на портале правовой информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, ПАСПОРТА, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]