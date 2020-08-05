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ТЭК 05.08.2020 09:34

Цены на нефть опускаются, несмотря на данные API о снижении запасов в США

Цены на нефть опускаются в среду, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов в США.

Опасения, связанные с тем, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, остаются при сохранении высокой заболеваемости COVID-19 в мире.

Тем временем, серия взрывов в Бейруте вызвала новую волну тревог относительно ситуации на Ближнем Востоке, что ограничивает снижение нефтяного рынка в среду.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в среду составляет $44,37 за баррель, что на $0,06 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,28 (0,6%).

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,12 (0,29%) - до $41,58 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,69 (1,7%).

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будут обнародованы в среду в 18:30. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Нефтяному рынку будет трудно удержать рост, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg. Накануне появилась информация о том, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco, вероятно, отложит публикацию сентябрьских цен на нефть.

"Рынок вряд ли сможет укрепиться в ближайшие месяц-два", - говорит аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Ltd Дэниел Хайнс. Тот факт, что Saudi Aramco откладывает публикацию цен, показывает, что "страна хотела бы составить более четкое представление о потребительском спросе" на нефть, отмечает Хайнс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]