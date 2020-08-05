Цены на нефть опускаются, несмотря на данные API о снижении запасов в США

Цены на нефть опускаются в среду, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов в США.
Опасения, связанные с тем, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, остаются при сохранении высокой заболеваемости COVID-19 в мире.
Тем временем, серия взрывов в Бейруте вызвала новую волну тревог относительно ситуации на Ближнем Востоке, что ограничивает снижение нефтяного рынка в среду.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в среду составляет $44,37 за баррель, что на $0,06 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,28 (0,6%).
Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,12 (0,29%) - до $41,58 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,69 (1,7%).
Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.
Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будут обнародованы в среду в 18:30. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.
Нефтяному рынку будет трудно удержать рост, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg. Накануне появилась информация о том, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco, вероятно, отложит публикацию сентябрьских цен на нефть.
"Рынок вряд ли сможет укрепиться в ближайшие месяц-два", - говорит аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Ltd Дэниел Хайнс. Тот факт, что Saudi Aramco откладывает публикацию цен, показывает, что "страна хотела бы составить более четкое представление о потребительском спросе" на нефть, отмечает Хайнс.
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