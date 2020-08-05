Папа римский призывает мир помочь Бейруту

Папа римский Франциск в среду вознес молитву за жертв взрывов в Бейруте, передает Associated press.

Папа римский Франциск отметил, что Ливан переживает чрезвычайно трагическое и болезненное время. Понтифик отметил, что "с помощью международного сообщества Ливан сможет преодолеть тяжелейший кризис, с которым он столкнулся".

Мощнейший взрыв, произошедший днем ранее в Бейруте, нанес повреждения зданиям на половине городской территории, 300 тыс. горожан остались без крова, а ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд. Считается, что взорвалось большое количество хранившейся несколько лет на складе аммиачной селитры.

Поступили данные о минимум 100 погибших и о более чем 4 тыс. получивших ранения людей.