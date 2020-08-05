Экс-инженер Google приговорен к 18 месяцам тюрьмы по обвинению в краже секретов компании

Бывший инженер Google Энтони Левандовски, оказавшийся в центре многолетней судебной тяжбы между Waymo, в которую материнская компания Google - Alphabet Inc.- выделила операции по разработке технологий для самоуправляемых автомобилей, и Uber Technologies Inc., приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

Арест Левандовски, однако, отложен в связи с пандемией коронавируса, сообщил его адвокат.

В марте этого года стало известно, что Левандовски пошел на сделку с обвинением, признав вину в краже у Google информации о разработках в сфере технологий для самоуправляемых автомобилей, составляющих коммерческую тайну, "с целью их использования для выгоды третьей стороны".

Левандовски уволился из Google в январе 2016 года и основал стартап, который в скором времени был куплен Uber Technologies.

В 2017 году Waymo предъявила судебный иск Uber, обвинив Левандовски в использовании украденной информации в интересах Uber. Сразу после подачи этого иска Левандовски прекратил работать над технологией лазерных сенсоров Lidar в Uber, а в мае 2017 года был уволен из компании.

Waymo и Uber в 2018 году урегулировали дело о краже конфиденциальной информации во внесудебном порядке, но процесс в отношении Левандовски продолжился.

"Энтони глубоко сожалеет о своих прошлых решениях, - говорится в заявлении, распространенном его адвокатами. - Его действия нанесли серьезный вред Waymo, а их финансовые последствия были бы еще более серьезными, если бы допущенные нарушения остались невыявленными".

Левандовски, как ожидается, вернется в суд в феврале 2021 года, когда будет принято решение о том, с какого времени начнется его тюремный срок.