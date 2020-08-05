Нефть дорожает на 3,7-4,1% на данных о запасах в США, Brent торгуется выше $46 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно расти в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США о снижении запасов в стране.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $46,06 за баррель, что на $1,63 (3,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $1,7 (4,08%) - до $43,4 за баррель.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США.
Запасы бензина выросли на 419 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,592 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 532 тыс. баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.
Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.
Помимо этого, рынок поддерживают надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США. Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил во вторник, что американский Конгресс движется в верном направлении, и он надеется, что законодатели смогут достичь соглашения.
Тем временем, серия взрывов в Бейруте вызвала новую волну тревог относительно ситуации на Ближнем Востоке.
Азербайджан выделяет помощь Ливану в размере $1 млн
Вертолеты привлечены к совместным военным учениям ВВС Азербайджана и Турции - Минобороны
Азербайджан окажет финансовую помощь Ливану - президент Алиев
Швейцария исключила Азербайджан из списка стран, по прибытии из которых обязателен карантин
Пограничники Азербайджан пресекли контрабанду около 24 кг наркотиков
В Азербайджане за сутки выявлено менее 200 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
В Тбилиси подтверждают грузинское происхождение взорвавшейся в Бейруте селитры, отвергают связь Грузии со взрывом
МИД Бельгии объявил о второй жертве катастрофы в Бейруте среди бельгийцев
В Китае начались испытания на добровольцах разработанной совместно с ФРГ вакцины от COVID-19
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Дебетовые карты от AccessBank со скидкой 50%!
Фонд развития предпринимательства и Банк Республика оказывают поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб