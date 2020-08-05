Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0088 RUR   0.0232 GBR   2.2262 TRY   0.2456

Цена на нефть

04.08   $/bbl WTI 41.70 0.69 Brent 44.43 0.28

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.08.2020 18:47

Нефть дорожает на 3,7-4,1% на данных о запасах в США, Brent торгуется выше $46 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно расти в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США о снижении запасов в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $46,06 за баррель, что на $1,63 (3,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $1,7 (4,08%) - до $43,4 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США.

Запасы бензина выросли на 419 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,592 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 532 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.

Помимо этого, рынок поддерживают надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США. Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил во вторник, что американский Конгресс движется в верном направлении, и он надеется, что законодатели смогут достичь соглашения.

Тем временем, серия взрывов в Бейруте вызвала новую волну тревог относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть подорожала до 5-месячного максимума на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $45,6 за баррель Цены на нефть опускаются, несмотря на данные API о снижении запасов в США Нефть увеличила потери на тревогах из-за коронавируса, Brent - $43,42 за баррель Нефтяные цены снижаются после роста накануне, Brent - $43,85 за баррель Цены на нефть растут и могут завершить неделю в плюсе, Brent - $43,21 за баррель Нефть ускорила восстановление после падения до 3-недельных минимумов, Brent - $43,28 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]