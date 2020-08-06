Президент Армении назначил нового шефа военной полиции страны

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Ашота Закаряна начальником военной полиции Минобороны республики, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Эта должность была вакантной с февраля 2020 года.

Вместе с тем президент Армении освободил от должности заместителя начальника полиции республики Айка Мгряна, который был назначен на этот пост в январе 2020 года.