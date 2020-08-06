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Регион 06.08.2020 18:02

Президент Армении назначил нового шефа военной полиции страны

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Ашота Закаряна начальником военной полиции Минобороны республики, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Эта должность была вакантной с февраля 2020 года.

Вместе с тем президент Армении освободил от должности заместителя начальника полиции республики Айка Мгряна, который был назначен на этот пост в январе 2020 года.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОЛИЦИЯ, РУКОВОДСТВО, НАЗНАЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]