Бывший король Испании поселился в одном из самых дорогих отелей мира в Абу-Даби

Бывший король Испании Хуан Карлос I, покинувший родину на фоне коррупционного скандала, перебрался в Абу-Даби, где проживает в одном из самых дорогих отелей в мире, пишет испанская газета "А-Бэ-Сэ".
Газета, утверждающая, что смогла получить точную информацию о передвижениях бывшего короля, утверждает, что еще в понедельник он направился в Абу-Даби из испанского города Виго, на специально арендованном для этого перелета небольшом самолете.
Прибыв в Абу-Даби, Хуан Карлос I остановился в роскошной гостинице Emirates Palace.
Ранее в СМИ появлялись разные предположения о местонахождении отрекшегося от престола в 2014 году монарха. Так, были предположения, что он мог перебраться в Португалию или в Доминиканскую республику. Однако по данным "А-Бэ-Сэ", все эти данные - неверные.
Ранее в августе Хуан Карлос I проинформировал своего сына, нынешнего короля Испании Филиппа VI, о решении покинуть страну ввиду причин личного характера.
По данным испанского телевидения, такое решение последовало после публикации в Испании информации о причастности Хуана Карлоса к коррупционному скандалу, и предприняв такой шаг, отец просто решил дать сыну возможность работать в более спокойной обстановке.
Поводом для нынешнего скандала стала публикация о $100 млн, переведенных в 2008 году Саудовской Аравией в швейцарский банк Mirabaud на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом.
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