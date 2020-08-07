Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.012 RUR   0.0232 GBR   2.23 TRY   0.234

Цена на нефть

06.08   $/bbl WTI 41.95 -0.24 Brent 45.09 -0.08

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 07.08.2020 14:46

Бывший король Испании поселился в одном из самых дорогих отелей мира в Абу-Даби

Бывший король Испании Хуан Карлос I, покинувший родину на фоне коррупционного скандала, перебрался в Абу-Даби, где проживает в одном из самых дорогих отелей в мире, пишет испанская газета "А-Бэ-Сэ".

Газета, утверждающая, что смогла получить точную информацию о передвижениях бывшего короля, утверждает, что еще в понедельник он направился в Абу-Даби из испанского города Виго, на специально арендованном для этого перелета небольшом самолете.

Прибыв в Абу-Даби, Хуан Карлос I остановился в роскошной гостинице Emirates Palace.

Ранее в СМИ появлялись разные предположения о местонахождении отрекшегося от престола в 2014 году монарха. Так, были предположения, что он мог перебраться в Португалию или в Доминиканскую республику. Однако по данным "А-Бэ-Сэ", все эти данные - неверные.

Ранее в августе Хуан Карлос I проинформировал своего сына, нынешнего короля Испании Филиппа VI, о решении покинуть страну ввиду причин личного характера.

По данным испанского телевидения, такое решение последовало после публикации в Испании информации о причастности Хуана Карлоса к коррупционному скандалу, и предприняв такой шаг, отец просто решил дать сыну возможность работать в более спокойной обстановке.

Поводом для нынешнего скандала стала публикация о $100 млн, переведенных в 2008 году Саудовской Аравией в швейцарский банк Mirabaud на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОЛЬ, ОТЕЦ


Похожие новости


Бывший король Испании Хуан Карлос перенесет операцию на сердце Король Испании принимает Лаврова во дворце Сарсуэла Король Испании собирается 1 июля в Москву поддержать национальную сборную на матче с Россией Грузинский премьер встретился с испанским королем и получил от "Реала" футболку с номером "1" В Испании короля Марокко приняли за преступника Первым зарубежным визитом нового короля Испании станет поездка в Ватикан

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]