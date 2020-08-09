Итоги внешней торговли КНР в первой половине 2020 г. превзошли ожидания - министр коммерции

Итоги внешней торговли Китая в первой половине текущего года свидетельствуют, что в сложных условиях спада мировой экономики из-за пандемии коронавируса отрасль стабилизируется, успехи превзошли прогнозы, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань в интервью центральному китайскому телевидению.

"В первой половине года в условиях вызванных пандемией глубокой рецессии мировой экономики, резкого снижения международного спроса и транснациональных инвестиций, внутреннего рыночного спроса, внешняя торговля Китая столкнулась с беспрецедентными трудностями и проблемами", сказал министр.

Тем не менее, по его словам, "благодаря совместным усилиям всей страны внешняя торговля постепенно возвращается к стабильности, итоги лучше, чем ожидалось".

Он считает, что во второй половине года в области внешней торговли ситуация ожидается "еще более сложная и мрачная".

"Влияние мирового экономического спада на спрос будет проявляться и далее, цепочка поставок цепочки заблокирована, давление на внешнеторговые предприятия по-прежнему велико", - пояснил министр.

Для стабильного развития торговли, по его мнению, следует поощрять инновационную деятельность предприятий, расширять электронные формы торговли, сказал он.

По его словам, на фоне значительного снижения глобальных транснациональных капиталовложений Китай в основном стабильно использовал иностранные инвестиции.

"Наша страна использует иностранный капитал в основном стабильно и добилась положительного роста во втором квартале года. Увеличились и крупные проекты с иностранным капиталом, в зонах свободной торговли доля иностранного капитала выросла на 16%", - сообщил Чжун Шань.

Во второй половине года "мы должны работать над расширением открытой и благоприятной среды, стабилизацией притока иностранного капитала и расширением иностранных инвестиций", добавил он.

Министр коснулся вопросов внутреннего потребления, и сказал, что розничные продажи товаров в июне практически восстановились до уровня аналогичного периода прошлого года, а продажи бытовой техники, телекоммуникационного оборудования и других 10 категорий товаров достигли положительного роста. Интернет продажи выросли на 14% процентов в годовом исчислении.

Как сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР, по итогам семи месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Китая составил 17,16 трлн юаней КНР ($2,44 трлн), сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7%,.

Экспорт достиг 9,4 трлн юаней ($1,34 трлн), снижение на 0,9%, импорт вышел на уровень 7,76 трлн юаней ($1,1 трлн), упав на 2,6%.

Положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 8,1%.