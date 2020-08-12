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ТЭК 12.08.2020 16:30

ОПЕК в июле увеличил добычу на 1 млн б/с - до 23,17 млн б/с, сделка исполнена на 97%

ОПЕК в июле увеличил добычу нефти по отношению к июню на 980 тыс. баррелей в сутки - до 23,17 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Основной рост пришелся на Саудовскую Аравию (+866 тыс. б/с), ОАЭ (+98 тыс. б/с), Кувейт (+73 тыс. б/с), которые в июне добровольно снижали добычу на 1 млн б/с, 100 тыс. б/с и 80 тыс. б/с соответственно дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки ОПЕК+.

Между тем, на 40 тыс. б/с нарастил добычу Ирак, которого критиковали за существенное неисполнение сделки. Согласно расчетам "Интерфакса", Ирак в мае исполнял сделку на 46%, в июне - на 88%, в июле - на 85%.

Существенно улучшили свои показатели другие "двоечники" сделки - Ангола, Конго, Алжир и Габон.

В целом за июль страны ОПЕК исполнили сделку на 96,7%. Саудовская Аравия держала свою добычу в июле на 100 тыс. б/с меньше, чем могла бы по условиям сделки.

Ниже приведена таблица, в тыс. б/с

Страна

Добыча в октябре

2018г

Установ

Ленная

квота по сокраще

нию от окт.2018г

Необхо

димая

добыча

в мае-

июле

Добыча

в июне

Добыча

в июле

Снижение

в июле

к окт.2018

Испол

нение

сделки

в июле

Алжир

1057

-241

816

807

808

-249

103,3%

Ангола*

1528

-348

1180

1224

1173

-355

102,0%

Конго

325

-74

251

302

284

-41

55,4%

Экватори

альная Гвинея

127

-29

98

114

110

-17

58,6%

Габон

187

-43

144

204

189

2

-4,7%

Ирак

4653

-1061

3592

3716

3752

-901

84,9%

Кувейт

2809

-641

2168

2085

2158

-651

101,6%

Нигерия

1829

-417

1412

1497

1488

-341

81,8%

Саудовская

Аравия

11000

-2508

8492

7540

8406

-2594

103,4%

ОАЭ

3168

-722

2446

2332

2430

-738

102,2%

Итого

26683

-6084

20599

19821

20798

-5885

96,7%

Иран

1947

1936

Ливия

92

100

Венесуэла

336

339

22196

23173
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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]