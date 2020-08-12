ОПЕК в июле увеличил добычу на 1 млн б/с - до 23,17 млн б/с, сделка исполнена на 97%

ОПЕК в июле увеличил добычу нефти по отношению к июню на 980 тыс. баррелей в сутки - до 23,17 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.
Основной рост пришелся на Саудовскую Аравию (+866 тыс. б/с), ОАЭ (+98 тыс. б/с), Кувейт (+73 тыс. б/с), которые в июне добровольно снижали добычу на 1 млн б/с, 100 тыс. б/с и 80 тыс. б/с соответственно дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки ОПЕК+.
Между тем, на 40 тыс. б/с нарастил добычу Ирак, которого критиковали за существенное неисполнение сделки. Согласно расчетам "Интерфакса", Ирак в мае исполнял сделку на 46%, в июне - на 88%, в июле - на 85%.
Существенно улучшили свои показатели другие "двоечники" сделки - Ангола, Конго, Алжир и Габон.
В целом за июль страны ОПЕК исполнили сделку на 96,7%. Саудовская Аравия держала свою добычу в июле на 100 тыс. б/с меньше, чем могла бы по условиям сделки.
Ниже приведена таблица, в тыс. б/с
|
Страна
|
Добыча в октябре
2018г
|
Установ
Ленная
квота по сокраще
нию от окт.2018г
|
Необхо
димая
добыча
в мае-
июле
|
Добыча
в июне
|
Добыча
в июле
|
Снижение
в июле
к окт.2018
|
Испол
нение
сделки
в июле
|
Алжир
|
1057
|
-241
|
816
|
807
|
808
|
-249
|
103,3%
|
Ангола*
|
1528
|
-348
|
1180
|
1224
|
1173
|
-355
|
102,0%
|
Конго
|
325
|
-74
|
251
|
302
|
284
|
-41
|
55,4%
|
Экватори
альная Гвинея
|
127
|
-29
|
98
|
114
|
110
|
-17
|
58,6%
|
Габон
|
187
|
-43
|
144
|
204
|
189
|
2
|
-4,7%
|
Ирак
|
4653
|
-1061
|
3592
|
3716
|
3752
|
-901
|
84,9%
|
Кувейт
|
2809
|
-641
|
2168
|
2085
|
2158
|
-651
|
101,6%
|
Нигерия
|
1829
|
-417
|
1412
|
1497
|
1488
|
-341
|
81,8%
|
Саудовская
Аравия
|
11000
|
-2508
|
8492
|
7540
|
8406
|
-2594
|
103,4%
|
ОАЭ
|
3168
|
-722
|
2446
|
2332
|
2430
|
-738
|
102,2%
|
Итого
|
26683
|
-6084
|
20599
|
19821
|
20798
|
-5885
|
96,7%
|
Иран
|
1947
|
1936
|
Ливия
|
92
|
100
|
Венесуэла
|
336
|
339
|
22196
|
23173
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