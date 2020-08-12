Проект резолюции об оружейном эмбарго в отношении Ирана будет вынесен на рассмотрение СБ ООН в пятницу

США, как ожидается, в пятницу вынесут на рассмотрение СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, сообщили американские ССМИ.
По их данным, проект резолюции подвергся изменениям и был смягчен с учетом позиции других стран - членов СБ ООН.
В конце прошлой недели стало известно, что США распространили в СБ ООН новый проект резолюции с призывом продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана.
По данным агентства Bloomberg, в проекте содержался призыв к странам - членам ООН прекратить все продажи оружия Ирану и его покупки у этой страны, а также воздержаться от оказания какой-либо помощи Ирану в форме "технической подготовки, финансовых ресурсов или услуг", связанных с поставками, продажами, производством, обслуживанием или использованием оружия.
Агентство отмечало, что новый проект практически идентичен прежнему, распространенному США в июне, что свидетельствует о нежелании администрации Дональда Трампа вносить коррективы, предложенные союзниками и оппонентами в СБ ООН.
Согласно резолюции СБ ООН 2231, принятой в июле 2015 года и одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.
США стараются добиться от СБ ООН продления оружейного эмбарго.
Россия уже заявила, что после 18 октября для нее вопрос с действием оружейного эмбарго в отношении Ирана будет закрыт. Такую же позицию занял Китай.
Вашингтон грозит в случае, если ему не удастся добиться продления эмбарго, запустить предусмотренный СВПД так называемый механизм snap back, то есть возврата всех отмененных резолюцией 2231 санкций ООН в отношении Ирана, в том числе оружейного эмбарго.
Эксперты отмечали, что у американского проекта не было даже шансов собрать девять голосов в поддержку, чтобы РФ и КНР потребовалось применять право вето.
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