Нефть уверенно дорожает на данных о запасах в США, Brent - $45,25 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду уверенно повышаются после публикации данных Минэнерго США о снижении запасов в стране по итогам третьей недели подряд.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $45,25 за баррель, что на $0,75 (1,69%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,83 (1,99%) - до $42,44 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 августа, снизились на 4,512 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США.

Запасы бензина уменьшились на 722 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,322 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,336 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,1 млн баррелей.

Тем временем ОПЕК увеличил оценку падения роста спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее, до 90,6 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.