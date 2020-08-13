Нефть умеренно дешевеет после подъема до 5-месячного максимума, Brent - $45,32 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг умеренно снижаются после роста накануне до максимума с начала марта на данных о сокращении запасов в США третью неделю подряд.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 в четверг составляет $45,32 за баррель, что на $0,11 (0,24%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,93 (2,1%), до $45,43 за баррель.
Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,1 (0,23%), до $42,57 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,06 (2,6%), до $42,67 за баррель.
По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 августа, снизились на 4,512 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 722 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,322 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,336 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.
Тем временем ОПЕК увеличил оценку падения роста спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее, до 90,6 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.
В четверг трейдеры ожидают публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.
На рынке сохраняется большая степень неопределенности на фоне продолжающегося распространения коронавируса и опасений по поводу второй волны, отмечает S&P Global Platts.
"Число случаев COVID-19 в мире теперь превышает 20 млн, поэтому в отсутствие значительного прогресса в вакцине от COVID-19, трейдеры все ещё следят за тем, где может появиться необходимость новых локдаунов", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннс.
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