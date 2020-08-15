В Таджикистане выдвинут первый кандидат на пост президента на предстоящих в октябре выборах

Первым кандидатом на пост главы государства на предстоящих 11 октября 2020 года выборах президента Таджикистана стал председатель Аграрной партии Рустам Латифзод, в субботу он был выдвинут 8-м партийным съездом партии.
Выступая перед своими сторонниками, Латифзода заявил, что основными пунктами его предвыборной программы являются обеспечение безопасности государства и границ, продовольственная безопасность, урегулирование вопросов миграции и занятости населения, развитие экономики.
Аграрная партия Таджикистана, в рядах которой 500 тыс человек, является второй по численности после правящей Народной демократической партии. На парламентских выборах 2010 года партия получила два места в парламенте. На президентских выборах 2013 года кандидат от Аграрной партии поддержал кандидатуру президента Эмомали Рахмона. Два года спустя, на парламентских выборах 2015 года, партия впервые получила пять мест и сформировала собственную фракцию. На парламентских выборах 2020 года партия увеличила свое членство в Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) до семи человек.
Рустам Латифзода, бывший председатель Восейского района, возглавил Аграрную партию после смерти ее основателя Амира Каракулова в 2014 году.
Со своей стороны, Партия экономических реформ Таджикистана проведет свой предвыборный съезд 24 августа. Правящая в Таджикистане Народно-демократическая партия планирует назвать своего кандидата на съезде 3 сентября. Компартия Таджикистана проведет предвыборный съезд 5 сентября. Пока о своих планах на участие в предстоящих президентских выборах не объявили Социалистическая партия Таджикистана, таджикская Социал-демократическая партия, а также Демократическая партии Таджикистана.
Согласно таджикскому законодательству, выдвигать кандидатов на пост президента могут зарегистрированные в установленном законом порядке республиканские политические партии. Кроме того, такое право имеют Федерация независимых профсоюзов Таджикистана, Союз молодежи Таджикистана, Маджлисы (советы) народных депутатов областей и города Душанбе, Маджлис народных депутатов районов и городов республиканского подчинения.
Кандидатом на пост президента может быть выдвинут гражданин Таджикистана не моложе 30 лет, не имеющий гражданства другой страны. Кандидат в президенты должен иметь высшее образование, владеть государственным языком и проживать на территории республики не менее 10 лет.
Действующим президентом Таджикистана с ноября 1994 года является Эмомали Рахмон. Предстоящие 11 октября президентские выборы станут шестыми выборами главы государства после провозглашения независимости Таджикистана.
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