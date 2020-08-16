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Регион 16.08.2020 08:50

Трамп не хотел бы проводить предложенный Путиным саммит по Ирану до выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы до выборов в его стране проводить предложенный РФ онлайн-саммит по Ирану.

"Наверное, мне не хотелось бы участвовать. Думаю, нужно подождать до выборов", - сказал он на пресс-конференции.

"Иран очень хочет, чтобы я проиграл (на выборах - ИФ)", - добавил Трамп.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин предложил созвать онлайн-саммит на уровне глав государств-постоянных членов СБ ООН. Также во встрече, по мнению российской стороны, могли бы принять участие ФРГ и Иран.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]