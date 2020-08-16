Трамп не хотел бы проводить предложенный Путиным саммит по Ирану до выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы до выборов в его стране проводить предложенный РФ онлайн-саммит по Ирану.
"Наверное, мне не хотелось бы участвовать. Думаю, нужно подождать до выборов", - сказал он на пресс-конференции.
"Иран очень хочет, чтобы я проиграл (на выборах - ИФ)", - добавил Трамп.
Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин предложил созвать онлайн-саммит на уровне глав государств-постоянных членов СБ ООН. Также во встрече, по мнению российской стороны, могли бы принять участие ФРГ и Иран.
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