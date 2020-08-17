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СНГ 17.08.2020 14:44

Украина прекратила Соглашение с Россией о взаимном учреждении торговых представительств

Правительство Украины на заседании в понедельник приняло решение о прекращении Соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств, сообщила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято решение о прекращении Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года", - написала Джапарова на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, учитывая "российскую агрессию и оккупацию Крыма", и соответственно современное состояние отношений стран, это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, РАЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]