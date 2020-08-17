Украина прекратила Соглашение с Россией о взаимном учреждении торговых представительств

Правительство Украины на заседании в понедельник приняло решение о прекращении Соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств, сообщила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято решение о прекращении Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года", - написала Джапарова на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, учитывая "российскую агрессию и оккупацию Крыма", и соответственно современное состояние отношений стран, это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.