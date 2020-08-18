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Дальнее зарубежье 18.08.2020 13:05

Израильская авиация обстреляла объекты ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля в ночь на вторник обстреляли объекты палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на палестинские обстрелы израильской территории, пишет The Times of Israel.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что мишенью в этот раз стала "подземная инфраструктура террористической группировки ХАМАС".

Однако по данным израильских газет, удары пришлись на территории близ города Рафах в секторе Газа, расположенном на юге, вблизи границы с Египтом. Также израильские военные ударили вблизи от аэропорта имени Ясира Арафата.

Этот обстрел израильские военные произвели в ответ на очередную палестинскую атаку с применением воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Такие шары палестинцы забрасывают через границу в сторону Израиля. Накануне из-за одного из них произошел пожар в непосредственной близости от детского сада в израильском городе Сдерот. Пожарные быстро потушили пламя.

Накануне израильские танки обстреляли наблюдательные пункты группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда воздушных шаров со взрывчаткой. Они вели огонь по позициям ХАМАС, расположенным неподалеку от городов Бейт-Ханун и Хан-Юнис.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ВВС, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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