Трамп считает, что стал президентом, так как Обама был профнепригоден

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы в своё время претендовать на этот пост, если бы его предшественник Барак Обама хорошо справлялся с работой.

"Мне очень нравилась та жизнь, которую я вёл раньше", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

"Я здесь, потому что раньше здесь поработали президент Обама и Джо Байден. Если бы они хорошо сделали свою работу, меня бы здесь не было. Вероятно, я бы и не стал участвовать в выборах", - добавил Трамп.

По его словам, "Обама оставил нам тут в наследство полный кошмар, а заключенные им сделки были глупыми".