Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0284 RUR   0.0232 GBR   2.2506 TRY   0.2305

Цена на нефть

19.08   $/bbl WTI 42.93 0.04 Brent 45.37 -0.09

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.08.2020 09:14

Трамп считает, что стал президентом, так как Обама был профнепригоден

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы в своё время претендовать на этот пост, если бы его предшественник Барак Обама хорошо справлялся с работой.

"Мне очень нравилась та жизнь, которую я вёл раньше", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

"Я здесь, потому что раньше здесь поработали президент Обама и Джо Байден. Если бы они хорошо сделали свою работу, меня бы здесь не было. Вероятно, я бы и не стал участвовать в выборах", - добавил Трамп.

По его словам, "Обама оставил нам тут в наследство полный кошмар, а заключенные им сделки были глупыми".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ОБАМА


Похожие новости


Обама: Трамп повинен в смерти 170 тыс. американцев Трамп отложил переговоры с Китаем по торговле Трамп: Байдену не справиться с такими гроссмейстерами, как Путин и Си Цзиньпин Трамп назвал Байдена ничего не понимающей марионеткой ультралевых Трамп: в Белоруссии складывается "ужасная" ситуация, Вашингтон будет следить за обстановкой Китай, Иран и Россия мечтают увидеть Байдена в Белом доме - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]