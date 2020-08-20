РФ в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 97%, в августе вышла на 100% - Новак

Россия в июле исполнила сделку на 97%, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что в августе Россия уже вышла на 100-процентное исполнение обязательств.
"Мы находимся на высоком уровне (исполнения сделки - ИФ) - в июле мы выполнили на 97%. Для нас это очень высокий показатель. В августе мы вышли на 100%, на сегодняшний день мы выполняем 100% обязательств, которые взяли на себя в августе", - сказал министр.
Ранее ОПЕК оценил исполнение сделки Россией в 88%, МЭА - в 96%, Минэнерго РФ - в 99%.
Согласно условиям соглашения ОПЕК+, Россия должна была поддерживать добычу нефти на уровне 8,5 млн б/с в мае-июне-июле, с августа можно увеличить добычу до 9 млн б/с. Ранее Новак говорил, что Россия увеличит добычу нефти в августе на 400 тыс. б/с.
Высказывания Саргсяна – лишь неудачная попытка восстановить утраченный авторитет после поражения в апрельских боях - Минобороны Азербайджана
Правоохранительные органы Азербайджана проводят спецоперацию в ИВ Кюрдамирского района
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
НЛО, попавшее в кадр к космонавту Вагнеру, может быть отделившимся от МКС фрагментом
Анталью после возобновления авиасообщения посетили свыше 100 тысяч российских туристов
В Молдавии зафиксирован антирекорд по числу заболевших за сутки: 626 новых случаев коронавируса
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
США "привлекут к ответственности" страны, которые будут препятствовать санкциям против Ирана - Помпео
Навальный находится в реанимации в Омске без сознания, подключен к аппарату ИВЛ
США работают над восстановлением санкций ООН против Ирана - Трамп
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
CASPIAN EUROPEAN CLUB проводит ребрендинг
ВТБ (Азербайджан) запустил онлайн-платежи в Facebook
AccessBank объявляет тендер на поддержку и обслуживание программного обеспечения Пало-Альто
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии