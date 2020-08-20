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ТЭК 20.08.2020 09:25

РФ в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 97%, в августе вышла на 100% - Новак

Россия в июле исполнила сделку на 97%, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что в августе Россия уже вышла на 100-процентное исполнение обязательств.

"Мы находимся на высоком уровне (исполнения сделки - ИФ) - в июле мы выполнили на 97%. Для нас это очень высокий показатель. В августе мы вышли на 100%, на сегодняшний день мы выполняем 100% обязательств, которые взяли на себя в августе", - сказал министр.

Ранее ОПЕК оценил исполнение сделки Россией в 88%, МЭА - в 96%, Минэнерго РФ - в 99%.

Согласно условиям соглашения ОПЕК+, Россия должна была поддерживать добычу нефти на уровне 8,5 млн б/с в мае-июне-июле, с августа можно увеличить добычу до 9 млн б/с. Ранее Новак говорил, что Россия увеличит добычу нефти в августе на 400 тыс. б/с.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]