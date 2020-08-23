Совместная региональная стратегия Ирана и РФ направлена против односторонней политики США - иранский министр обороны

Общая стратегия Ирана и РФ в регионе способствует поддержанию в нем стабильности, а также является противовесом США, которые не считаются с интересами прочих сил, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.
"Исламская Республика Иран и Россия за последние годы предпринимали целенаправленные и общие усилия для противодействия одностороннему подходу США и администрации (американского президента Дональда - ИФ) Трампа и их агрессивной политике в регионе", - приводит слова министра агентство "Тасним".
При этом он приветствовал принятую Россией "за последние месяцы позитивную и конструктивную политику", в особенности, в отношении резолюции США против Ирана в СБ ООН.
Хатами также заявил, что провал этой резолюции стал еще одним "крупным поражением" для США и их региональных союзников.
Кроме этого, министр сказал, что Ирану и России необходимо продолжать развивать сотрудничество из-за постоянного характера угроз, с которыми сталкиваются обе страны.
Ранее информированные источники сообщили "Интерфаксу", что во время поездки в Москву Хатами наряду с переговорами с министром обороны РФ проведёт ещё ряд встреч.
Россия и Иран сотрудничают по Сирии и по военной линии. В конце прошлого года Россия, Иран и Китай провели совместное военно-морское учение в северной части Индийского океана.
В свою очередь США добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего в октябре 2020 года эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. В итоге при голосовании 15 августа американский проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.
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