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Регион 23.08.2020 21:45

Совместная региональная стратегия Ирана и РФ направлена против односторонней политики США - иранский министр обороны

Общая стратегия Ирана и РФ в регионе способствует поддержанию в нем стабильности, а также является противовесом США, которые не считаются с интересами прочих сил, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

"Исламская Республика Иран и Россия за последние годы предпринимали целенаправленные и общие усилия для противодействия одностороннему подходу США и администрации (американского президента Дональда - ИФ) Трампа и их агрессивной политике в регионе", - приводит слова министра агентство "Тасним".

При этом он приветствовал принятую Россией "за последние месяцы позитивную и конструктивную политику", в особенности, в отношении резолюции США против Ирана в СБ ООН.

Хатами также заявил, что провал этой резолюции стал еще одним "крупным поражением" для США и их региональных союзников.

Кроме этого, министр сказал, что Ирану и России необходимо продолжать развивать сотрудничество из-за постоянного характера угроз, с которыми сталкиваются обе страны.

Ранее информированные источники сообщили "Интерфаксу", что во время поездки в Москву Хатами наряду с переговорами с министром обороны РФ проведёт ещё ряд встреч.

Россия и Иран сотрудничают по Сирии и по военной линии. В конце прошлого года Россия, Иран и Китай провели совместное военно-морское учение в северной части Индийского океана.

В свою очередь США добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего в октябре 2020 года эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. В итоге при голосовании 15 августа американский проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, СТРАТЕГИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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