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Дальнее зарубежье 23.08.2020 23:33

США перебросили из Ирака на север-восток Сирии более 50 единиц бронетехники

США направили из Ирака на свои базы в сирийской провинции Эль-Хасака свыше 50 единиц военной техники, сообщает в воскресенье портал "Аль-Масдар" со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что американская техника накануне пересекла границу Ирака и Сирии через пограничный переход Аль-Валид, который ведет в иракскую провинцию Найнава.

По данным "Аль-Масдар", в составе конвоя США также наличествовали танки, грузовики и автоцистерны с топливом.

Портал напоминает, что за последние месяцы США с целью поддержать свое военное присутствие к востоку от реки Евфрат отправляли в Эль-Хасаку тысячи грузовиков с военнослужащими, оружием и прочим оборудованием.

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Тэги: США, СИРИЯ, ВОЙСКА, ПЕРЕБРОСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]