США перебросили из Ирака на север-восток Сирии более 50 единиц бронетехники

США направили из Ирака на свои базы в сирийской провинции Эль-Хасака свыше 50 единиц военной техники, сообщает в воскресенье портал "Аль-Масдар" со ссылкой на местные источники.
Отмечается, что американская техника накануне пересекла границу Ирака и Сирии через пограничный переход Аль-Валид, который ведет в иракскую провинцию Найнава.
По данным "Аль-Масдар", в составе конвоя США также наличествовали танки, грузовики и автоцистерны с топливом.
Портал напоминает, что за последние месяцы США с целью поддержать свое военное присутствие к востоку от реки Евфрат отправляли в Эль-Хасаку тысячи грузовиков с военнослужащими, оружием и прочим оборудованием.
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