Финляндия готова провести часть хоккейного ЧМ-2021 вместо Белоруссии

В случае необходимости Финляндия рассмотрит возможность принять вместо Белоруссии чемпионат мира по хоккею 2021 года, сообщил президент Финской хоккейной ассоциации Харри Нуммеля.
"Конечно, мы будем рассматривать возможность проведения чемпионата мира, если ИИХФ (Международная федерация хоккея - ИФ) придет к выводу, что следует искать новое место проведения чемпионата", - цитирует Нуммеля портал belarushockey.com.
Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о намерении начать переговоры с ИИХФ о проведении ЧМ-2021 совместно не с Белоруссией, а с другой страной.
В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что первоочередная задача - начать переговоры с ИИХФ, и это будет делать министерство образования и науки. Он добавил, что, если сложившаяся ситуация сохранится, Латвия поддержит перенос чемпионата из Белоруссии в другую страну.
Однако, ИИХФ ранее информировала, что не планирует переносить чемпионат мира 2021 года в какое-либо другое место и не хочет делать никаких политических заявлений.
Между тем, если Международная федерация хоккея откажется переносить турнир из Минска, а ситуация в Белоруссии не изменится, Латвия может отказаться от проведения своей части чемпионата.
Финляндия уже принимала два ЧМ по хоккею за последнее десятилетие и примет чемпионат в 2022 году.
Если Латвия откажется от проведения ЧМ-2021, ей придется заплатить штраф в размере 930 тыс. евро.
Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.
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