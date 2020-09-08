Песков: решение о формате проведения встречи G20 за принимающей стороной - Саудовской Аравией

Россия сохраняет приверженность формату "двадцатки" и готова принять участие во встрече, формат определит организующая сторона - Саудовская Аравия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если организующая сторона - а вы знаете, что председательствует Саудовская Аравия - примет решение о проведении оффлайн, то, безусловно, Россия является активным участником "двадцатки", сохраняет свою приверженность этому формату", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, появилась ли ясность относительно формата проведения встречи "двадцатки" и примет ли в ней участие президент РФ.
Решение о формате проведения будет приниматься организующей стороной, отметил он.
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