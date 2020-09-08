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СНГ 08.09.2020 17:04

Песков: решение о формате проведения встречи G20 за принимающей стороной - Саудовской Аравией

Россия сохраняет приверженность формату "двадцатки" и готова принять участие во встрече, формат определит организующая сторона - Саудовская Аравия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если организующая сторона - а вы знаете, что председательствует Саудовская Аравия - примет решение о проведении оффлайн, то, безусловно, Россия является активным участником "двадцатки", сохраняет свою приверженность этому формату", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, появилась ли ясность относительно формата проведения встречи "двадцатки" и примет ли в ней участие президент РФ.

Решение о формате проведения будет приниматься организующей стороной, подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, G20, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]