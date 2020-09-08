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Карабахский конфликт 08.09.2020 18:03

Карабахские армяне осудили призыв главы сепаратисткой «НКР» готовиться к войне с Азербайджаном

Сопредседатель Гражданской Платформы мира между Арменией и Азербайджаном, руководитель Движения Карабахских Армян Артур Агаджанов осудил призыв о необходимости подготовке к войне, звучащие в Нагорном Карабахе.

«Недавно «так называемый президент самопровозглашенной сепаратистской НКР» Араик Арутюнян выступил с провокационным заявлением, в котором открыто призвал готовиться к войне с Азербайджаном. Дорогие мои карабахские армяне, не слушайте вы этого Арутюняна и ему подобных, которые подстрекают готовиться к войне между азербайджанцами и армянами», - заявил Агаджанов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Агаджанов, наоборот, призывает карабахских армян готовиться к миру. «Можно и нужно договариваться, найти компромиссное решение. Давайте быть реалистами и готовиться к миру, надо начать полноценный переговорный процесс с Азербайджаном. Ни Арутюнян, ни ему подобные, ни их близкие, не будут воевать. Они бросят вас (карабахских армян – ИФ) воевать против, таких же азербайджанцев, которые близки нам по духу, менталитету, а для части из нас родные. Я общаюсь со своими родственниками и друзьями в Карабахе. Они не хотят новой войны, новых потерь и лишений. Их под дулом автоматов принуждают воевать с азербайджанским народом в угоду интересам третьей стороны. Обращаюсь ко всем сторонам конфликта - не подавайтесь провокациям», - отметил Агаджанов.

Он также призвал к более тесным контактам между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха для урегулирования конфликта. «Прошу всех армян, которые хотят мира, а таких я не сомневаюсь предостаточно, смело присоединяться к Платформе мира между Арменией и Азербайджаном. Альтернативы миру нет!», - добавил Агаджанов.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЙНА, РЕАКЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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