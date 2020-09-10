ЖКХ Гянджи направит 316 тыс. манатов на ремонт лифтов

Жилищно-коммунальное хозяйство города (ЖКХ) Гянджи привлекло ООО «GoyGol Temir-Tikinti Techizat T.R» для выполнения работ по ремонту лифтов.

Согласно даннымсайта www.tender.gov.az, с компанией заключен контракт на проведение текущих ремонтных работ в лифтах многоэтажных зданий в городе Гянджа.

Стоимость договора – 316,319 тыс. манатов.

Х.Насирзаде