ЖКХ Гянджи направит 316 тыс. манатов на ремонт лифтов

Жилищно-коммунальное хозяйство города (ЖКХ) Гянджи привлекло ООО «GoyGol Temir-Tikinti Techizat T.R» для выполнения работ по ремонту лифтов.
Согласно даннымсайта www.tender.gov.az, с компанией заключен контракт на проведение текущих ремонтных работ в лифтах многоэтажных зданий в городе Гянджа.
Стоимость договора – 316,319 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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