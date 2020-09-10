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10.09.2020 15:46

ЖКХ Гянджи направит 316 тыс. манатов на ремонт лифтов

Жилищно-коммунальное хозяйство города (ЖКХ) Гянджи привлекло ООО «GoyGol Temir-Tikinti Techizat T.R» для выполнения работ по ремонту лифтов.

Согласно даннымсайта www.tender.gov.az, с компанией заключен контракт на проведение текущих ремонтных работ в лифтах многоэтажных зданий в городе Гянджа.

Стоимость договора – 316,319 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЖКХ, ГЯНДЖА, ЛИФТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]