Азербайджан в январе-августе экспортировал нефтепродуктов на $211 млн

Декларированный экспорт нефтепродуктов (номенклатурный код 2710) из Азербайджана в январе-августе 2020 года составил 763 тыс. 282,43 тонны, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В январе-августе 2020 года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил на сумму $211 млн 294,56 тыс. На экспорт нефтепродуктов в отчетный период пришлось 2,14% всего экспорта из Азербайджана", - отметили в ГТК.

По данным ведомства, в январе-августе 2020 года декларированный экспорт нефтепродуктов в натуральном выражении увеличился на 11,3%, в стоимостном - сократился на 37,1%.

В 2019 году декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 979,717 тыс. тонн на сумму $462,789 млн.

Н.Аббасова