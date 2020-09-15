Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-августе увеличился на 21%

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-августе 2020 года составил 7 млрд 964,4 млн кубометров, что на 20,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистке.
«На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 40,1% от всего объема газа, транспортированного по магистральным газопроводам в январе-августе 2020 года», - отметили в Госкомстате.
По данным статистики, в целом магистральными газопроводами Азербайджана в январе-августе 2020 года транспортировано 19 млрд 839,4 млн кубометров газа (рост на 11,1%).
В 2019 году экспорт азербайджанского газа с Шах-Дениз составил 10 млрд 417,8 млн кубометров.
Газ с месторождения Шах-Дениз в настоящее время экспортируется в Грузию и, в основном, в Турцию. При этом, в Турцию Азербайджан поставляет газ только с этого месторождения.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы «Alpha» в рамках Стадии-1 и с платформы «Bravo» в рамках Стадии-2.
Н.Аббасова
Спикер парламента Азербайджана на следующей неделе посетит с визитом Россию
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двусторонних отношений
Экологический террор Армении представляет угрозу региону – МИД и Минэкологии Азербайджана
В Израиле зафиксировали почти 5 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки
В Азербайджане за сутки выявлено 114 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
Парламент Украины согласился с оценкой ЕС событий в Белоруссии
Володин настаивает на проведении ближайшего заседания ПАСЕ в очном формате
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Азербайджане впервые прошел “Вечер Профессионального Бокса”
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) заработают на бесконтактных платежах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори